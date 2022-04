Bonus TV: tutte le novità per ottenere lo sconto fino a 100 euro

La grande novità del nuovo Bonus TV è che chiunque può ottenerlo. Infatti, grazie alla nuova formula introdotta dal Governo, non esistono più limiti di ISEE e quindi di reddito annuo. Una notizia davvero interessante per chi deve cambiare televisore e acquistarne uno compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Questa soluzione permette di ricevere direttamente fino a 100 euro di sconto. Niente male davvero, visto che con le attuali offerte sul mercato, si possono già fare affari importanti. Aggiungendo poi l'aiuto del Bonus TV il risparmio diventa ancora maggiore.

Ovviamente, nonostante non ci siano più limiti di reddito, esistono comunque alcune condizioni da soddisfare per poter accedere a questa iniziativa. Scopriamo insieme come è possibile ottenere questo sconto e a chi è rivolto effettivamente.

Bonus TV: a chi è rivolto questo sconto

Il Bonus TV, nella sua nuova formulazione, è rivolto a tutti coloro che devono acquistare un televisore per adeguarsi all'arrivo del nuovo digitale terrestre. Quindi, l'unica clausola che rende compatibile un utente a questa iniziativa è avere una vecchia TV da rottamare che, attenzione, non deve essere compatibile con la tecnologia DVB-T2, HEVC Main 10.

Verificarlo è semplice. Per prima cosa basta controllare se i principali canali in alta definizione del digitale terrestre dall'8 marzo 2022 si sono spostati alle prime numerazioni che vanno dalla 1 alla 9. Se lì non ci sono Canale 5 HD, Rai 1 HD o La7 HD allora questo è già un segnale che l'apparecchio in possesso non riceve la nuova tecnologia di trasmissione.

In secondo luogo, è necessario anche effettuare un controllo andando ai canali 100 e 200 del telecomando. Se compare la scritta “Test HEVC Main 10” allora il vostro televisore è pronto anche alla tappa finale del digitale terrestre di gennaio 2023, altrimenti dovrete procedere con l'acquisto del nuovo, potendo rottamare il vecchio per accedere al Bonus TV. Ecco chi può ottenerlo:

persone fisiche residenti in Italia ;

; avere un televisore da rottamare acquistato prima del 22 dicembre 2018;

acquistato prima del 22 dicembre 2018; essere in regola con il pagamento del Canone Rai.

Come ottenerlo

Vediamo ora come ottenere il Bonus TV che dà diritto a uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto di un nuovo televisore, fino a un importo massimo di 100 euro. Bisogna precisare che questa iniziativa è cumulabile anche con il precedente incentivo, ma solo se con un reddito inferiore a 20.000 euro l'anno.

Questa nuova versione, presa singolarmente, è destinata a tutti e senza limiti di ISEE. Tuttavia, come dicevamo, occorre essere in possesso di un televisore da rottamare acquistato prima del 22 dicembre 2018. Lo sconto verrà applicato automaticamente da uno dei rivenditori aderenti all'iniziativa, che penserà poi al corretto smaltimento del vecchio. Altrimenti, potrà essere il soggetto a recarsi nell'Isola Ecologica per rottamarlo.

Per poter beneficiare del Bonus TV, in entrambi i casi, è poi necessario compilare il modulo di autocertificazione del corretto smaltimento del vecchio televisore.