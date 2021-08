Bonus TV 2021 e bonus decoder: due interessanti agevolazioni, ma si possono sfruttare su Amazon? Facciamo chiarezza.

Due iniziative che permettono di ottenere uno sconto fino a 100€ per la televisione e 50€ per il decoder. Un modo per semplificare l'accesso a dispositivi in grado di supportare il nuovo digitale terrestre (DVB T2, standard HEVC Main 10).

I moltissimi utenti che acquistano sulla mega piattaforma di e-commerce sono ancora in dubbio: l'agevolazione è sfruttabile?

Bonus TV e decoder: su Amazon si può usare?

Prima di capire se è possibile sfruttare il bonus acquistando dal colosso dell'e-commerce, è bene capire se si è idonei ad accedere allo sconto. Di seguito, i requisiti necessari, messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la TV il soggetto richiedente deve:

essere residenti in Italia

rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018

essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione (o avere un'età superiore a 75 anni)

Per il decoder, i requisiti sono minimi: serve semplicemente un nucleo familiare con ISEE che non superi i 20.000€. Il bonus si può usare una sola volta per famiglia.

Bene, appurato di avere i requisiti, resta il dubbio: questo sconto immediato sull'acquisto è utilizzabile su Amazon? La risposta è no. Il motivo è semplice: il bonus per l'acquisto di una nuova TV o di un nuovo decoder è praticato solo da negozi (online e offline) operanti in Italia. Sebbene Amazon venda sul nostro territorio, non è operante direttamente qui, ma all'estero.

Un peccato non si possa beneficiare direttamente del bonus, ma c'è da tenere a mente un dettaglio: molto spesso, gli sconti presenti sulla piattaforma sono talmente ghiotti ed elevati, da abbattere qualsiasi agevolazione da richiedere attraverso modulo specifico. Essenzialmente, si tratta di fare un paio di conti e capire dove c'è la possibilità di risparmiare di più. Ad esempio, molti decoder sono spesso in sconto a prezzi ben inferiori ai 50€ (spesso alla metà di questa cifra) e anche le televisioni sono disponibili a gran prezzo.

Insomma, il bonus TV e decoder non sarà applicabile su Amazon, ma è necessario valutare se vale la pena approfittarne presso altri store.

