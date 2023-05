Bonus TV 2023-2024: incentivi e regole per rottamazione e decoder

Il Bonus TV 2023 e 2024 è in arrivo! Il Governo Meloni sta valutando di reintrodurre gli incentivi per l’acquisto di TV in alta risoluzione e abilitate al nuovo segnale digitale terrestre. Sarà prevista una quota del budget di 90 milioni di euro per l’incentivo alla rottamazione dei vecchi televisori, combinato con l’acquisto di modelli di ultima generazione.

Ecco cosa devi sapere:

Importo: L’importo specifico del bonus non è ancora stato definito, ma nel 2021 era previsto uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro. Vincoli: Il bonus poteva essere richiesto una sola volta per nucleo familiare, in relazione all’acquisto di una sola TV. La TV o il decoder obsoleti dovevano essere stati acquistati prima del 22 dicembre 2018. Per essere idonei, è necessario pagare regolarmente il canone televisivo o essere esenti dal pagamento e avere almeno 75 anni. Come richiedere il bonus: Puoi certificare la rottamazione tramite due canali:a. Consegnare la vecchia TV direttamente al punto vendita in cui acquisti il nuovo modello. Il personale del negozio ti assisterà nella compilazione dei moduli e si occuperà dello smaltimento, riconoscendo automaticamente lo sconto. b. Consegnare l’apparecchio presso una stazione autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti RAEE. Gli operatori forniranno la certificazione della corretta dismissione, da presentare al punto vendita per ottenere l’acquisto a prezzo ribassato.

Questa sarà la terza edizione dell’iniziativa Bonus TV, che ha già ricevuto grande apprezzamento dagli italiani in passato. Il Bonus TV ha avuto infatti diverse edizioni negli ultimi anni. Il primo è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018, noto come Bonus TV-Decoder, che offriva un contributo per l’acquisto di nuovi televisori compatibili con il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2. Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto il Bonus Rottamazione TV, che prevedeva un incentivo per l’acquisto di nuovi televisori dopo la rottamazione di quelli obsoleti. Entrambi i bonus sono scaduti alla fine del 2022 a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili.