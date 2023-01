Bonus Internet fino a 2500 euro con Aruba: scopri come richiederlo

Il bonus internet è stato stanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) allo scopo di favorire lo sviluppo della banda larga sul territorio italiano.

Se sei un possessore di Partita IVA, hai un’impresa o sei un libero professionista puoi accedere alle offerte Fibra Aruba che prevedono risparmi fino a 2500 euro. A tal scopo sono disponibili due offerte differenti, ecco come attivarle.

Le offerte Fibra Aruba con risparmi fino a 2500 euro con il bonus Internet

La Fibra di Aruba aderisce all’iniziativa del voucher internet con le seguenti offerte.

Con Fibra Aruba Pro hai il router, IPv4 statico e chiamate iniziali illimitate pagando soltanto l’IVA per 18 mesi invece dei 27,78 euro solitamente richiesti. In questo caso infatti il contributo è di 500 euro.

Fibra Aruba Pro XL è pensata invece per realtà più grandi. Il contributo di 2000 euro per 36 mesi ti permette di non pagare un piano di 55,50 euro mensili per 3 anni e hai subito velocità fino a 2.5 Gbps, router WiFi6, IPv4 statico e chiamate nazionali illimitate.

In entrambi i casi, per accedere all’iniziativa devi innanzitutto verificare la copertura sul sito ufficiale Aruba. Successivamente potrai inviare la richiesta per il bonus con la documentazione che sarà verificata direttamente dagli operatori Aruba.

Ricevuto l’ok da parte di Infratel sarai contattato per completare l’offerta e iniziare subito a sfruttare il tuo piano internet con fibra ottica.

Per maggiori informazioni puoi visitare il sito ufficiale. Il bonus è riservato a micro, piccole o medio imprese, liberi professionisti o partite IVA che non abbiano già una connessione Fibra di Aruba attiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.