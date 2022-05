Bonus Internet: arriva la nuova versione senza ISEE e SPID gratis

Il Governo Italiano sta valutando una serie di incentivi che avranno l’obiettivo di diffondere la banda larga in gran parte dell’Italia. Si tratta di una serie di agevolazioni volte a sostenere le famiglie e le imprese, in un momento di fatto difficile per le loro economie. In questo progetto si affaccia anche una nuova versione del Bonus Internet.

La prima edizione di questa iniziativa non ha avuto molto successo e si è rivelata un flop. Ora però sembra che la Macchina dello Stato si sia rimessa in carreggiata con l’intenzione di realizzare un intervento dalla portata molto più incisiva e vasta.

La prima cosa che è stata eliminata nel nuovo Bonus Internet è il limite del reddito. Infatti, nella versione precedente non doveva superare i 20.000 euro annui pro famiglia. Ora, invece, la versione futura, ancora al vaglio dei tecnici e del Governo, sarà senza ISEE.

Una buona notizia che è anche una scelta logica se l’obiettivo ultimo è quello di favorire lo sviluppo della connessione veloce a banda larga. Inoltre, secondo le prime informazioni di alcune fonti interne al progetto, potranno richiedere questo bonus anche tutti coloro che sono raggiunti dalla rete fissa, ma con velocità inferiore ai 30 Mbps.

Vediamo quindi di fare chiarezza su questa nuova opportunità che a breve potrebbe essere disponibile per molte famiglie italiane.

Bonus Internet da 300 euro e SPID gratis online: tutte le novità

Il nuovo Bonus Internet, proposto da Infratel Italia, metterà sul tavolo, qualora dovesse essere avallato, circa 407 milioni di euro. Rispetto al precedente, questo non richiederà limiti di ISEE e sarà disponibile per tutte quelle famiglie che non sono raggiunte da una connessione di rete fissa o l’attuale è di velocità inferiore ai 30 Mbps.

La somma che Infratel Italia ha pensato come incentivo per sottoscrivere un contratto ad hoc è di 300 euro, stimata in base alle offerte disponibili attualmente dei vari operatori telefonici. Ad esempio, TIM per i clienti mobile offre la Fibra a soli 24,90 euro al mese.

Rispetto al modello precedente, il nuovo Bonus Internet quindi non solo prevede 100 euro in più, ma la somma sarà applicata direttamente sul contratto e non versata in busta paga. Una novità ulteriormente interessante per chi potrà beneficiarne.

Alla somma dei 300 euro sarà data anche la possibilità di creare gratuitamente le proprie credenziali SPID e un indirizzo di posta elettronica certificata PEC personale. In questo modo saranno di lunga ridotti i costi per il riconoscimento da remoto necessari ad attivare l’identità digitale.

Come ottenere i 300 euro

Secondo quanto sappiamo finora in merito al nuovo Bonus Internet, ottenere l’agevolazione sarà molto semplice e, probabilmente, senza intoppi. Ovviamente dovrà essere approvata la proposta formulata da Infratel Italia.

In pratica, non sarà necessario effettuare alcuna richiesta scritta o domanda. Sarà l’operatore telefonico, in fase di contratto, a scalare quei 300 euro dai costi di attivazione o spalmandoli sul contratto previsto che dovrà essere di 24 mesi dalla data di installazione.

La velocità in download del nuovo contratto, per essere compatibile con il Bonus Internet proposto da Infratel Italia, dovrà essere di almeno 30 Mbps. Inoltre, sarà l’operatore stesso a verificare che il cliente sia idoneo all’incentivo perché non raggiunto da alcuna linea fissa o con velocità in download inferiore ai 30 Mbps.

Nel frattempo, prosegue il processo che ci porterà al nuovo digitale terrestre. Per questo sarà necessario avere un apparecchio compatibile alla nuova tecnologia DVB-T2. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto il Bonus TV, uno sconto applicato direttamente dal rivenditore autorizzato al momento dell’acquisto del nuovo televisore o decoder.