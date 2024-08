Bonifici Istantanei, cambia tutto anche in Italia: 4 cose da sapere assolutamente

Le nuove regole relative ai bonifici istantanei stanno arrivando. Definite dal Parlamento Europeo, saranno applicate anche all’Italia, in quanto Stato membro. Le novità non devono però spaventare perché giocheranno a vantaggio degli utilizzatori del celeberrimo mezzo di pagamento, che adesso diventerà ancora più efficace e moderno.ci sono 4 cose fondamentali che bisogna conoscere relativamente a questi cambiamenti.

Bonifici istantanei: ecco le novità in arrivo

Che si tratta di effettuarne uno allo sportello oppure tramite home banking, la cosa non cambia: le novità riguarderanno qualsiasi mezzo si utilizzerà per effettuare un bonifico. Volendo semplificare al massimo i cambiamenti, sono quattro i punti fondamentali che è necessario sapere:

Quando: le nuove regole entreranno in vigore anche in Italia entro il prossimo 9 ottobre 2025. c’è ancora un po’ di tempo per abituarsi quindi alle novità in arrivo, ma è relativamente poco ed è quindi meglio sapere in anticipo cosa cambierà; tutti gli istituti di credito dovranno riceverli e permettere di effettuarli: ogni operazione dovrà essere completata nell’arco di 10 secondi ma non solo. Non ci saranno più delle finestre temporali entro le quali è possibile effettuarne uno: sarà possibile farlo in qualsiasi momento della giornata. L’importo dovrà essere immediatamente nella disponibilità di chi lo riceve; Verifica obbligatoria della corrispondenza fra nome del beneficiario e codice IBAN: grazie a questa novità, che mette in capo all’istituto di credito l’obbligo di verifica, aumenta il livello di sicurezza per chi effettua il bonifico. Infatti, non saranno più esclusivamente le coordinate bancarie ad avere rilevanza prevalente, ma anche i dati del beneficiario; costi controllati: non sarà più possibile applicare commissioni extra, al momento di effettuare un bonifico, per chi opta per quello istantaneo come invece avviene spesso ancora adesso.

Dunque, nuove regole, in vigore poco più di un anno e atte a tutelare il cliente e rendere ancora più flessibile il pagamento tramite mezzi elettronici. Come anticipato, anche l’Italia è coinvolta dall’arrivo di queste novità relative ai bonifici istantanei, in quanto paese membro dell’Unione Europea. Non resta quindi che aspettare la loro entrata in vigore definitiva.