Gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Basic 2 tornano in super offerta su Gshopper (store online super affidabile) a 9,99€ appena con spedizioni super rapide e gratuite. Prezzo eccellente, disponibile solo con codice sconto (290139F7CA).

Xiaomi: eccellenti auricolari TWS in super offerta

Un design super sobrio, perfetto per l’utilizzo quotidiano grazie a un’egonomia che ti permette di tenere il case di ricarica in tasca, nello zaino o dovunque necessiti, senza grosse difficoltà. Infatti, sia la custodia che le cuffiette hanno dimensioni super compatte. Inoltre, gli auricolari godono di design in ear, che ti permetterà di tenerli ben saldi all’orecchio quando li utilizzi, anche durante lo sport.

Il collegamento senza fili avviene tramite Bluetooth 5.0: potrai tenerli connessi a smartphone, tablet, PC e altri dispositivo compatibili. Se li userai in abbinata allo smartphone potrai ovviamente anche parlare al telefono in modo agevole e godendo di buona qualità per le conversazioni. La stessa buona qualità della riproduzione musicale. Infine, a queste cuffiette non mancano i controlli touch per la gestione delle funzionalità del wearable in modo rapido e senza dover prendere il dispositivo al quale è collegato.

Per avere subito gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Basic 2 in super offerta su Gshopper a 9,99€ tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di effettuare il pagamento – inserire il codice sconto “290139F7CA”.

Le spedizioni sono rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo. Non perdere questa e altre super occasioni: le migliori sono sul canale Telegram di Telefonino.net.

