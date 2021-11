BOMBA sganciata su Amazon: monitor curvo Philips da avere

Computer all'avanguardia, mouse prezioso, tastiera di ultima generazione e cuffie gaming da sogno. Cosa ti manca all'appello? Un monitor curvo Philips come questo che ti sto per presentare. Progettato appositamente per regalarti un'esperienza senza pari, lo trovi in promozione su Amazon a soli 399,90€. Un vero affare? Senza ombra di dubbio dal momento che risparmi 90 euro e ti porti a casa un prodotto che è letteralmente eccezionale.

Lo paghi in un'unica soluzione o con finanziamento a Tasso Zero e già da domani potresti riceverlo a casa se sei abbonato Prime. Insomma, cosa stai ancora aspettando?!

Monitor curvo Philips: eccezionalmente bomba

Il monitor curvo Philips in questione non è come gli altri che hai visto fino a ora. Con i suoi 34 pollici vivere un'esperienza vivida non può che essere possibile soprattutto perché al suo interno vanta tecnologie di tutto rispetto.

Come già ti ho detto è stato progettato per il gaming puro, ma se vuoi puoi utilizzarlo ovviamente anche per altre esigenze come ad esempio la grafica. Dopotutto la risoluzione UWQHD te lo permette, eccome!

Con speaker integrati e risposte pari a 1ms non ti fa mancare nulla. In più sul retro trovi connettori HDMI, DisplayPort e un Hub USB per il massimo della comodità.

Allora cosa ne pensi? Acquista subito questo monitor curvo Philips su Amazon a soli 399,90€ e non potrai pentirtene.

