BOMBA Redmi Note 12: 256GB + 8GB a 144€ su eBay

Grazie a eBay, oggi ti aggiudichi un ottimo smartphone Android dalle prestazioni molto interessanti e caratteristiche premium. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 12. Questo è il protagonista dell’offerta di oggi. Si tratta di un’occasione unica. La versione da 256GB di ROM e 8GB di RAM è tua a soli 144,50 euro, invece di 299,90 euro. Lo ottieni con questo sconto inserendo il Coupon PSPRFEB24 nella sezione Codici Sconto prima del check out. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo e puoi anche pagare in comode rate a tasso zero.

Redmi Note 12: oggi lo paghi niente

Scegli eBay per acquistare il fantastico Xiaomi Redmi Note 12. Un’occasione davvero imperdibile per questo smartphone display AMOLED da 6,67 pollici e 120Hz di refresh rate. Inoltre, il processore è un Qualcomm Snapdragon 685, potente e fluido per prestazioni elevate. Resistente a schizzi, acqua e polvere, lo porti sempre con te e immortali i tuoi ricordi più belli ovunque tu sia grazie alla fotocamera principale da 50MP. La batteria da 5000 mAh ti accompagnerà in tutte le tue avventure.

Acquistalo adesso a soli 144,50 euro, invece di 299,90 euro. Ti basta inserire il Coupon PSPRFEB24 nella sezione dedicata ai codici sconto. Non solo risparmio con eBay. Infatti, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 48,16 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.