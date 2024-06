BOMBA: puoi avere il Samsung Galaxy S23 a 399 euro su Amazon con questo doppio sconto

Su Amazon continua la doppia promozione che ti permette di acquistare Samsung Galaxy S23 a soli 399 euro. Sì, un prezzo davvero imperdibile per uno smartphone di questa categoria e che puoi avere rispettando due condizioni fondamentali. La prima, la più semplice, è un cashback riscattabile su Samsung Members: ti basta acquistare il telefono entro il 24 giugno e poi registrarlo sul sito in modo da avere subito un cashback di 100 euro.

La seconda è forse più limitata, ma puoi sfruttare magari l’abbonamento di un amico: essere un abbonato Prime Student, la tipologia di abbonamento a Prime riservata agli studenti scolastici e universitari, di qualunque età. Effettuando l’acquisto con questo abbonamento riceverai immediatamente 100 euro di sconto nel carrello.

I conti si fanno in fretta: 100 euro tolti per via di Prime Student, in maniera automatica e nel carrello, e altri 100 euro che ti verranno rimborsati direttamente da Samsung registrando l’acquisto su Samsung Members. Considerato che lo smartphone è già di per sé in sconto lo pagherai di fatto 399 euro invece di 599.

Per lo smartphone di penultima generazione di casa Samsung è a dir poco un regalo. Un dispositivo eccezionale che ti permette di catturare fotografie straordinarie in qualsiasi condizione di luce, sfruttando un display vivido e nitido anche sotto la luce del sole e varie caratteristiche tecniche che lo mantengono ancora al top della categoria.

Non perdere altro tempo e completa l’acquisto adesso, assicurandoti di sfruttare un account con abbonamento Prime Student per avere subito uno sconto di 100 euro. Effettuando l’acquisto entro il 24 giugno potrai registrarlo su Samsung Members e ricevere così altri 100 euro di cashback.