La nuova Apple TV 2021 è disponibile in preordine su Amazon nella versione 4K e in quella HD. Un sistema multimediale di intrattenimento super completo, che adesso si arricchisce di un telecomando tutto nuovo.

Apple TV 2021 in preordine su Amazon

Un oggetto del desiderio, senza alcun dubbio. Il nuovo box TV della mela morsicata porta con sé un telecomando di nuova generazione, che ti permetterà di interagire in modo più semplice con Siri e con l’interfaccia utente in generale.

Il dispositivo è disponibile in versione standard (ovvero HD) oppure con supporto al 4K. Entrambe le edizioni, come anticipato, sono disponibili in preordine su Amazon e vantano uno storage interno di rispettivamente 32GB e 64GB. Ecco dove trovarle:

Le consegne di entrambe le soluzioni inizieranno a partire dal 27 maggio. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Non perdere la notifica di disponibilità, non appena il periodo di preordine sarà finito: la potrai ricevere iscrivendoti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

