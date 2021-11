Bomba mattutina di Amazon: iPhone 12 Mini 128GB a soli 699 euro

Il Black Friday di Amazon continua con uno degli smartphone compatti più amati e potenti dello scorso anno ad un prezzo eccezionale. Stiamo parlando naturalmente dell’iPhone 12 Mini 128GB, in questo caso nella sua variante Red, proposto per l’occasione a soli 699 euro.

iPhone 12 Mini: caratteristiche tecniche

Con il suo schermo da 5,4 pollici rappresenta il device di riferimento per chi desidera il dispositivo Apple per eccellenza, ma in una versione più maneggevole. Mantiene, infatti, lo stesso hardware del fratello più grande, a partire dal chip A14 Bionic, uno dei processori più potenti del mercato. Anche il gruppo fotocamera rimane invariato, con un doppio sensore posteriore. Si tratta di un grandangolo e un ultra-grandangolo che supportano la modalità HDR3 per foto e video senza confronti. Frontalmente troviamo la fotocamera TrueDepth da ben 12 Megapixel con modalità Notte e capace di registrare video 4K HDR in Dolby Vision.

Anche iPhone 12 Mini possiede il famoso Ceramic Shield di Apple, il vetro più duro mai visto su uno smartphone. Lo smartphone presenta inoltre la certificazione IP68 che lo rende resistente ad acqua e polvere. Presente la connessione 5G che offre una velocità di trasferimento mai vista prima. Non manca la compatibilità con la gamma di accessori MagSafe, che si agganciano al volo per una ricarica wireless ancora più veloce. Chiude una batteria in grado di offrire fino a 15 ore di riproduzione video, da questo punto di vista una delle migliori autonomie mai viste su iPhone.

Grazie ad uno sconto 70 euro l’iPhone 12 Mini Red 128GB può essere acquistato su Amazon a soli 699 euro, prezzo più basso mai registrato.