BOMBA Cialde Caffè Borbone Magica Napoli a 0,14€ l'una su eBay

Il caffè è una cosa serie e per molti è un rito quotidiano che non può mai mancare! Se anche tu la pensi così allora sarai felice di sapere che le buonissime Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli sono in offerta speciale su eBay. Una bomba in quantità limitata. Acquistale subito a soli 0,14€ l’una!

Portandone a casa 300 ti fai una scorta fantastica per non rimanere più senza il tuo espresso preferito. Tra l’altro, con acquisto multiplo, hai anche la possibilità di ottenere fino al 5% di extra sconto. Approfitta anche della consegna gratuita inclusa e della possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Cialde Caffè Borbone Magica Napoli: l’espresso napoletano come si deve

Non credere a tutti quelli che ti dicono che le loro cialde sono identiche all’espresso napoletano. Di queste ce n’è solo un tipo: le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli! Una scelta furba che non solo assicura massima qualità, ma anche ottimo risparmio. Approfitta dell’offerta di eBay a questo link!

Il vero espresso napoletano ti sta aspettando con questa edizione speciale compatibile con le macchine per uso domestico ESE 44 mm. Dedicata ai veri coffee lovers, ogni capsula è confezionata singolarmente e con 30 differenti frasi dedicate alla città di Napoli.

Ogni cialda esprime tutto il carattere del vero caffè napoletano. Il gusto deciso e persistente è una garanzia della qualità nella selezione della miscela con i migliori chicchi. Acquista 300 cialde Mia Magica Napoli a soli 0,14€ l’una!