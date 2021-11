Bomba Black Friday: Apple Watch Series 3 a soli 179 euro

Quello che ti riportiamo oggi è un vero e proprio affare per ogni possessore di iPhone che desidera avere al polso tutto ciò che ha in tasca. Stiamo parlando naturalmente di Apple Watch Series 3, lo smartwatch per eccellenza in una variante accessibile, ma non meno funzionale, disponibile su Amazon a soli 179 euro toccando il suo minimo storico.

Apple Watch Series 3: caratteristiche tecniche

L’Apple Watch Series 3 offre un display retina con una cassa da 38mm dalla visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Il processore è un S3 dual core che, come da tradizione, offre un’esperienza estremamente fluida e reattiva. Naturalmente uno dei punti di forza dell’orologio Apple è il controllo dell’attività sportiva. Il sensore di battito cardiaco consente di tenere sempre sotto controllo l’attività fisica, anche durante il nuoto grazie alla resistenza all’immersione. Ovviamente attraverso l’App Store è possibile scaricare numerose applicazioni compatibili, che espandono notevolmente le potenzialità dell’orologio. Tuttavia, è sulle funzionalità smart che l’orologio non teme rivali, offrendo un ventaglio di possibilità davvero incredibile.

Non mancano, infatti, le notifiche di chiamate e messaggi (anche Whatsapp) con la possibilità di rispondere direttamente dall’orologio. Ottima la funzione SOS che consente di effettuare rapidamente la chiamata in caso di emergenza. Presente il chip NFC che consente non solo di effettuare pagamenti direttamente dal polso, ma anche di sbloccare il Mac semplicemente avvicinando la mano. Non manca il modulo GPS che ti permette di tracciare i percorsi durante l’allenamento o avviare la navigazione con una notifica per ogni svolta. Ottima la funzionalità per ritrovare lo smartphone con un tocco, così come l’accesso a Siri direttamente dall’orologio. Insomma, si tratta di uno degli smartwatch più completi dal punto di vista funzionale, che gode naturalmente di un’integrazione perfetta con l’intero ecosistema Apple. Un dispositivo che semplifica la vita quotidiana, ad un costo decisamente contenuto.

Grazie ad uno sconto del 22%, l’Apple Watch Series 3 può essere acquistato su Amazon a soli 179 euro per un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.