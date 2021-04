Un caricatore rapido, con ingresso USB A e USB C, che ora costa appena 3,45€: sono quelle occasioni Amazon che devi prendere al volo, senza pensarci su due volte. Le spedizioni sono super economiche: solo 1,99€.

Caricatore rapido doppia porta in offerta super su Amazon

Un prodotto perfetto da tenere sempre a casa oppure da portare in borsa o nello zaino. Questo caricatore rapido a doppia porta ti permette di usare anche i cavetti USB C e non solo quelli classici USB A. Questo perché potrai sfruttare il sistema di ricarica rapida anche per i device più moderni o che richiedono questi specifici cavetti.

Il caricatore supporta lo standard Quick Charge 3.0 e ti permette di ricaricare contemporaneamente fino a due dispositivi. Insomma, un prodotto completo, che solitamente ha un prezzo ben più elevato.

Per approfittare subito di questa interessante promozione, e portare a casa questo caricatore rapido in offerta a 3,45€ su Amazon, tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono assolutamente economiche (solo 1,99€). Non perdere le migliori offerte e le migliori occasioni nascoste: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

