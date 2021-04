Serve un nuovo mouse? Prendilo su Amazon, il modello senza fili che ti intriga, adesso costa appena 2,20€ con spedizioni super economiche (solo 1€).

Amazon: mouse in super offerta

Super affascinante sotto il punto di vista estetico, si tratta di un mouse che funziona senza fili. In dotazione, hai la sua chiavetta, che dovrai solo inserire nella porta USB del PC.

Perfetto per il lavoro e la didattica a distanza, potrà accompagnarti agevolmente anche durante il gioco, come il suo design tende a rimarcare, del resto.

Trattandosi di un mouse senza fili, naturalmente funziona a batteria: non avrai vincoli di cavi in nessuna situazione. Inoltre, grazie alla sua costruzione super ergonomica, potrai usarlo per diverse ore senza affaticare in alcun modo il polso (eviterai fastidi muscolari e crampi).

Insomma, un bel prodotto, che ora porti a casa a prezzo assurdo. Infatti, come anticipato, puoi avere questo mouse spendendo appena 2,20€ su Amazon con spedizioni super economiche di appena 1€.

Le scorte sono, naturalmente, super limitate. Non perdere questa e altre occasioni: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

