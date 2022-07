BOMBA AMAZON: il MagicBook X15 lo paghi solo 399€ con questo sconto

Occasione irripetibile su Amazon per portarsi a casa l’ottimo Honor MagicBook X15, splendido laptop da 15.6 pollici con Windows 10 e SSD da 256 GB, che ti costa soltanto 399 euro grazie allo sconto del 38% applicato sul prezzo di listino. In pratica risparmi più di 250 euro rispetto al costo originale di 649 euro. Venduto e spedito da Amazon, sarà a casa tua nel giro di pochissimi giorni se sei un abbonato Prime.

Honor MagicBook X15: l’eleganza di un Macbook ad un prezzo top

Se ti piace il design dei Macbook, ma pensi sia una spesa troppo alta per le tue tasche, la serie degli Honor MagicBook è certamente un’ottima alternativa economica. La scocca è realizzata in alluminio e altri materiali di altissima qualità, per regalarti un PC dal design elegante, fine e leggero con il suo spessore di 16.9mm e un peso di appena 1.56kg.

Molta cura è stata riposta nella realizzazione generale di questo laptop: la ventola si presenta infatti con un design a lame ultra fini che ruotano ad alta intensità per permettere una migliore dissipazione del calore. Potrai dire addio al surriscaldamento anche durante le sessioni di lavoro più intense, specialmente nel corso dell’estate.

Il display da 15.6 pollici è certificato TÜV Rheinland per fornirti il massimo comfort per gli occhi con un pannello privo di sfarfallii e a ridotte emissioni di luci blu. La batteria, che supporta la ricarica rapida da 65W, ti accompagna tranquillamente per tutto il giorno ad alimentare un sistema composto da processore Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.

Acchiappa l’offertona e portati a casa questo Honor MagicBook X15 a soli 399,90€. Uno sconto super che durerà ancora per poco: se vuoi cambiare notebook, è il momento giusto per approfittarne.

