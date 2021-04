Torna in super offerta su Amazon l’amatissimo zaino di Xiaomi, perfetto per tutti i giorni e anche da portare in viaggio. Ora puoi averlo a 6,99€ appena, ma i pezzi sono pochissimi! Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Zaino Xiaomi in super offerta su Amazon

Si tratta del modello più diffuso in assoluto, quello con l’ampio tascone principale, dove puoi mettere anche un portatile ultra leggero oppure un tablet. Ovviamente, puoi trasportare al suo interno anche tutti i tuoi oggetti personali più cari.

Nella parte esterna, altre tre tasche. La principale con cerniera è ampia e spaziosa: perfetta per smartphone, chiavi di casa, dell’auto ecc. Le altre due laterali sono invece il top per metterci un ombrello oppure una bottiglia d’acqua.

Realizzato con materiali super leggeri e ultra resistenti, è perfetto per l’uso quotidiano, oppure da mettere in valigia quando parti e tirare fuori all’occorrenza.

Per averlo subito al prezzo ridicolo di 6,99€ appena, devi solo accaparrarti lo zaino di Xiaomi da Amazon prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e tantissime altre occasioni: le trovi tutte sul canale Telegram di Telefonino.net!

