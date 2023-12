BOMBA Amazon: iPhone 15 in offerta ad un nuovo MINIMO STORICO (839€)

Minimo storico e consegna prima di Natale. Non c’è davvero di meglio per presentarti la nuova sorprendente offerta di Amazon per iPhone 15 da 128GB che può essere tuo al prezzo più basso di sempre di 839 euro invece di 979. Lo sconto è attivo al momento sia sulla colorazione nera che azzurro: per comodità, te le proponiamo entrambe di seguito.

iPhone 15 sarà il tuo regalo di Natale

Grazie alla rivoluzionaria Dynamic Island, riceverai notifiche e informazioni in tempo reale senza soluzione di continuità. Chi ti sta chiamando, lo stato del tuo volo e tanto altro sarà sempre a portata di sguardo.

iPhone 15 si presenta con un design robusto, realizzato con vetro a infusione di colore e alluminio. Resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere, con parte anteriore in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1″ è incredibilmente luminoso, perfetto anche alla luce diretta del sole.

Scatti foto straordinarie con la fotocamera principale da 48MP e teleobiettivo 2x di qualità ottica. Ritratti dettagliati e colori intensi saranno alla portata del tuo tocco.

Il chip ultraveloce A16 Bionic rende possibili funzioni avanzate come la fotografia computazionale, transizioni fluide con Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per chiamate chiare. Incredibilmente efficiente, garantirà che la batteria duri tutto il giorno.

Il connettore USB-C rende la vita più semplice, consentendoti di caricare il tuo Mac o iPad con lo stesso cavo dell’iPhone 15. Puoi anche utilizzare il tuo iPhone 15 per ricaricare comodamente Apple Watch o gli AirPods.

È il momento perfetto per mettere le mani su iPhone 15. Acquistalo ora su Amazon a soli 839 euro e goditi la tecnologia di punta che solo Apple può offrire. Consegna immediata, affrettati!

