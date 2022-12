BOMBA di Amazon: auricolari Bluetooth a 11€, SCONTO del 72%

Prima che sia troppo tardi voglio subito dirti che questa offerta non potrà durare a lungo, per cui se non vuoi perdere la bomba di Amazon dovrai essere veloce. Metti subito nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Jireno Y-9 a soli 11,19 euro, invece che 39,99 euro.

Grazie a questo sconto pazzesco del 72% avrai un notevole risparmio e ti porterai a casa delle cuffie wireless bellissime. Sono adatte anche per fare sport, dato che sono resistenti all’acqua. Hanno un design confortevole che si adatta all’orecchio, con un buon isolamento acustico. Offrono un’autonomia fino a 30 ore di riproduzione grazie alla bellissima custodia leggera e dal design moderno.

Bomba di Amazon: prezzo assurdo auricolari fantastici

Questi auricolari Bluetooth dispongono di un microfono integrato che ti permetterà di fare chiamate con un audio limpido e chiaro. Anche chi ti ascolta riuscirà a sentire la tua voce forte e senza interferenze. Lo stesso può dirsi per la musica. Associale ha un tuo dispositivo e potrai ascoltare le tue playlist preferite con una connessione sempre stabile e con zero latenza.

Su ogni auricolare sono presenti dei pulsanti touch che ti permettono di rispondere alle chiamate e di gestire l’audio della tua musica o dei video che stai guardando. Possiedono un design ergonomico e rimangono stabili all’interno del padiglione uditivo. Questo le rende perfette per fare sport, grazie anche alla loro impermeabilità. Con una sola ricarica avrai un’autonomia di 8 ore e grazie alla custodia fino a 30 ore.

È evidente che un’offerta del genere farà gola a tanti e quindi per essere fra coloro che ne beneficeranno dovrai sbrigarti. Vai adesso su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Jireno Y-9 a soli 11,19 euro, invece che 39,99 euro. Se li ordini ora li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.