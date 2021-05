Questa è una di quelle offerte che devi prendere al volo. Un paio di auricolari TWS di ottima qualità, scontati del 60%: su Amazon li paghi 8€ con spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Auricolari in super offerta su Amazon

Il prodotto perfetto da abbinare a qualsiasi device compatibile con lo standard Bluetooth, ma soprattutto allo smartphone. Infatti, non mancano i comandi di controllo tramite pulsanti fisici sulle cuffiette e la possibilità di usarli per parlare al telefono: perfetti per lasciare lo smartphone in tasca, insomma.

Dettaglio non trascurabile è anche il design: si tratta di un wearable in ear, che sta perfettamente nelle orecchie ed evita che gli stessi possano cadere anche durante lo sport. Quando non servono, puoi riporli nella custodia di ricarica, dove – appunto – potranno anche ricaricarsi per offrirti un'autonomia energetica più che soddisfacente.

Insomma, questi auricolari true wireless di Dudios sono un prodotto molto interessante. Con lo sconto del 60% diventano poi proprio irresistibili! Per accaparrarteli subito, direttamente da Amazon, devi spuntare il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello. Scorte limitatissime.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

