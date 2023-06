BOMBA Amazon: 6 lampadine WiFi vintage firmate Aigostar al 50%

Oggi se fai presto puoi approfittare di un’offerta pazzesca di Amazon per avere in ogni stanza una lampadina che puoi accendere con lo smartphone o con i comandi vocali. Non perdere questa occasione dunque, metti subito nel tuo carrello 6 lampadine WiFi vintage Aigostar a soli 24,44 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo ribasso del 6%, più un ulteriore sconto del 48% con il coupon, avrai un notevole risparmio di oltre 22 euro. Con queste lampadine smart semplifichi le piccole azioni quotidiane e crei in ogni stanza di casa un ambiente personalizzato.

Aigostar: 6 lampadine WiFi vintage a prezzo sgretolato

Non ci sono dubbi, a questo prezzo queste lampadine firmate Aigostar sono da prendere a occhi chiusi. Sono sia molto belle, grazie al loro stile retrò, che comode e semplici da installare. Puoi regolare la luminosità dall’1% fino al 100% e la temperatura da 2700 K fino a 6500 K. Trova l’abbinamento perfetto e dai a ogni stanza l’atmosfera che desideri.

Per farle funzionare non serve altro che collegarle alla tua rete WiFi di casa e quindi seguire i semplici e intuitivi passaggi nell’app Aigosmart. Così potrai controllare le lampadine anche da remoto oppure con i comandi vocali di Alexa e Google Home.

Approfitta anche tu di questa occasione più unica che rara, ma fai presto perché difficilmente durerà a lungo. Quindi prima che scada l’offerta vai su Amazon e acquista le tue 6 lampadine WiFi vintage Aigostar a soli 24,44 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.