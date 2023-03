Segui il lunch match Bologna-Udinese in esclusiva streaming

Guarda Bologna-Udinese in esclusiva streaming su DAZN. La partita verrà trasmessa domenica 2 aprile 2023. Il calcio d’inizio verrà fischiato dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno alle 12:30. Cosa dobbiamo aspettarci da questo incontro? Ecco la sinossi ufficiale della partita:

Lunch match appetitoso al Dall’Ara, casa del Bologna di Thiago Motta, pronto a tentare l’assalto all’ottavo posto in classifica attualmente occupato dall’Udinese. La formazione friulana è andata alla sosta dopo aver ritrovato la vittoria in casa dopo 6 mesi di astinenza, battendo per 3-1 il Milan. I rossoblù, al contrario, hanno pareggiato 15 giorni fa l’ultima gara in casa della Salernitana e vogliono ritrovare la vittoria tra le mura amiche, che manca dal 26 febbraio. La gara d’andata sorrise agli emiliani, capaci di ribaltare il vantaggio di Beto nel secondo tempo con le reti di Sansone e Posch. Come finirà il match di ritorno?

La telecronaca dell’incontro sarà a cura di Alberto Santi, mentre il commento tecnico di Massimo Gobbi. Vediamo ora le probabili formazioni delle due squadre sfidanti e il relativo schema di gioco scelto dai due tecnici:

Bologna (4-2-3-1)

Skorupski

Posch

Sosa

Lucumì

Lykogiannis

Moro

Schouten

Orsolini

Ferguson

Soriano

Barrow

Skorupski Posch Sosa Lucumì Lykogiannis Moro Schouten Orsolini Ferguson Soriano Barrow Udinese (3-5-2)

Silvestri

Ehizibue

Bijol

Zeefuik

Ebosse

Pereyra

Arslan

Lovric

Udogie

Success

Beto

