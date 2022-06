Bolletta troppo alta? Controlla i consumi con questa GENIALATA (17€)

Se anche per questo mese la bolletta elettrica è stata troppo alta, allora è il caso di controllare il consumi energetici dei prodotti sempre attaccati alla presa che hai in casa.

Esistono strumenti avanzati, super semplici da usare, che verificano i consumi energetici di ogni prodotto collegato a un presa elettrica. Ho scovato uno strumento che è in grado di effettuare fino a 7 misurazioni diverse: tempo, potenza, consumo energetico cumulato, prezzo energetico e non solo.

Super semplice da utilizzare, ha un pratico display e 4 pulsanti per impostare il prezzo che paghi per ogni KW e per verificare tutti i dati. Addirittura, è dotato anche di sistema di protezione da sovraccarichi: anche questa informazione è mostrata sullo schermo. Puoi usarlo per uno o due giorni su ogni elettrodomestico collegato e poi cambi: in questo modo, puoi controllare tutti i prodotti che hai in casa. In pochissimo tempo, sarai in grado di capire cos’è che consuma troppo in casa e modulare di conseguenza la bolletta: è tempo di risparmiare seriamente.

Da Amazon lo porti a casa a 17,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Abbassa la bolletta: controlla i consumi con questo dispositivo

Un accessorio geniale. Spesso non basta leggere le etichette energetiche per capire, in modo pratico, quanto consuma un determinato elettrodomestico.

Di conseguenza, quello che può sembrare più innocuo potrebbe invece essere alla base dei consumi eccessivi. Con questo dispositivo, incredibilmente semplice da utilizzare, puoi finalmente toglierti qualsiasi dubbio.

Appena lo colleghi, leggi in tempo reale i consumi del momento. Gli stessi, verranno registrati in modo progressivo. Immaginando un congelatore, magai un po’ vecchiotto, basterà lasciarlo 24 ore collegato per avere un’idea dei consumi globali. In più, premendo il tasto “cost”, puoi impostare il costo energetico di ogni KW (trovi il valore sulla bolletta). A quel punto, potrai controllare anche quanto ti costa tenere acceso quel determinato elettrodomestico.

In pochissimi giorni, ti farai un’idea completa di cosa consuma tanta energia in casa e regolarti di conseguenza. In breve tempo, sarai padrone dei tuoi consumi e potrai agire di conseguenza per abbassare la bolletta troppo alta.

Uno strumento incredibilmente utile quindi. Vale ogni singolo euro che costa, soprattutto se consideri che puoi riutilizzarlo all’infinito. Basta premere un tasto per resettare i valori e ricominciare da zero con le misurazioni. Completa l’ordine al volo da Amazon per averlo a 17,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

