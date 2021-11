BOE: spedizioni di pannelli AMOLED da record nel 2021

L'azienda cinese BOE afferma di aver spedito circa 40 milioni di pannelli AMOLED flessibili tra il primo e il terzo trimestre di quest'anno.

BOE ha superato LG nelle spedizioni di display

La compagnia BOE è famosa in tutto il mondo per la fornitura di pannelli LCD per i diversi produttori di telefoni. La società si posiziona dietro a LG in termini di spedizioni di schermi, ma l'anno scorso ha battuto LG diventando il più grande produttore di LCD al mondo. Ciò è dovuto al fatto che la società coreana ha spostato la sua attenzione sui pannelli di visualizzazione OLED.

BOE sta anche facendo breccia nel mercato AMOLED. L'azienda ha mostrato per la prima volta i suoi pannelli flessibili nel 2017. Da allora, ha iniziato la produzione di massa. L'ultimo rapporto della società sulla piattaforma dei suoi investitori mostra che le spedizioni di questi componenti complessivamente hanno continuato ad aumentare.

L'azienda ha rivelato di aver spedito circa 40 milioni di unità nei primi tre trimestri del 2021, ovvero Q1, Q2 e Q3. Questo risultato mostra che la compagnia ha continuato a mantenere una crescita sostanziale di anno in anno.

Allo stesso tempo, BOE ha anche rivelato di aver fornito a molte delle migliori aziende di elettronica pannelli AMOLED flessibili. Sta anche cercando di espandersi in nuovi territori realizzando nuovi gadget.

In futuro, con l'aumento della domanda dei clienti e la graduale ascesa della flessibile linea di produzione, si prevede che le spedizioni di prodotti continueranno ad aumentare rapidamente.

Un altro competitor in questo settore è Samsung Display che attualmente guida il mercato.