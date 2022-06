Boccioni d’acqua vuoti? Riutilizzali con questa GENIALATA (13€)

L’ho piazzato nella casa di campagna in abbinata a dei boccioni vuoti, di quelli che si usano per i dispenser d’acqua da ufficio. Questo dispositivo permette di portarli a nuova vita, riutilizzandoli un sacco di volte. Si tratta di un vero e proprio rubinetto, con una pompa integrata che preleva in automatico l’acqua. Grazie alla batteria ricaricabile, non c’è alcun vincolo dei cavi e puoi utilizzalo praticamente ovunque. Usandolo tutti i giorni, io lo ricarico (con lo stesso adattatore USB dello smartphone) una volta ogni venti giorni.

Un acquisto a mio avviso geniale, che a noi ha risolto un grosso problema: la casa dispone unicamente di un pozzo, non c’è all’allaccio all’acquedotto. Per cucinare e anche per bere, solitamente usiamo l’ottima acqua potabile, proprio dell’acquedotto, magari filtrata con una caraffa specifica. Si evita di appesantirsi con le ingombranti casse d’acqua e si evitano sprechi di plastica. Con questo dispositivo, abbiamo potuto farlo anche in campagna, ma non solo per questo può risultare molto utile. Infatti, è perfetto anche da utilizzare durante una gita, un barbecue in giardino o in campeggio: insomma, ovunque ci sia bisogno di un (bel) po’ di acqua, ma non c’è un rubinetto.

Con un investimento ridicolo, puoi portarlo a casa da Amazon godendo anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Completa adesso l’ordine per approfittarne.

Dispenser di acqua per boccioni: gadget utilissimo

Super semplice da usare, io lo utilizzo su dei boccioni da 18 litri acquistati su eBay ed è perfetto. Puoi utilizzarlo anche su prodotti con capienza inferiore perché è universale: si aggancia in modo ben saldo alla bocca del contenitore.

Il meccanismo di funzionamento è basico: all’interno del prodotto, c’è una pompa collegata a un tubo abbastanza lungo da coprire quasi interamente l’altezza dei miei contenitori (l’ultimo litro lo verso manualmente). Premi il pulsante alloggiato in alto e dal rubinetto viene erogata acqua con una velocità di 1 litro in 40 secondi più o meno. Quando noti che la velocità diminuisce, allora è tempo di ricarica tramite ingresso microUSB.

Insomma, un prodotto utilissimo, che puoi utilizzare per le tue scampagnate, barbecue, gite o – se come me ne hai l’esigenza – per abitazioni in cui c’è unicamente il pozzo e manca l’allaccio all’acquedotto. Con un investimento minimo, lo porti a casa a 13,99€ appena da Amazon e riutilizzi un sacco di volte i tuoi boccioni vuoti in diversi contesti. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.