BMAX I10: non ne hai mai sentito parlare ma è una BESTIA

Se sei alla ricerca di un tablet non puoi non approfittare delle promozioni legate al 11.11 che su AliExpress ti fanno concludere veri e propri affari. BMAX I10 è tra questi e credimi, è una bestia in tutto e per tutto. Grazie alle varie scontische attualmente in atto te lo potresti portare a casa con appena 127,45€ ma se aggiungi anche il codice “12100DOUBLE” risparmi dodici euro extra che non fanno mai male. Prezzo complessivo? 115,45€ e diventa tuo.

Le spedizioni avvengono dalla Spagna in appena 7 giorni. Selezionala quando devi aggiungere il prodotto al carrello ed il gioco è fatto, in più l'IVA è già inclusa nel prezzo.

Ps: io ti sto segnalando la versione con Cover inclusa, se vuoi è disponibile anche quella senza a circa 5 euro in meno.

BMAX I10: i segreti di questo tablet portentoso

Solamente guardandolo ti accorgi che non è un tablet come gli altri ma che di moderno conta davvero tanto. L'abito non fa il monaco, è vero ma poter contare su un dispositivo che sia rifinito nei minimi dettagli è un punto in più per una spesa intelligente. Disponibile in colorazione grigio siderale, BMAX I10 ti stupisce sotto più punti di vista e ora ti faccio sapere esattamente quali.

Per prima cosa mi focalizzerei sul display, uno dei suoi punti forti. Per farti sentire a tuo agio ti mette a disposizione un pannello da 10,1 pollici contenuto in una scocca spessa appena 9 millimetri in totale. La risoluzione ti fa navigare tra applicazioni, guardare film e video come se fossi al cinema. In più puoi anche giocare ai tuoi titoli mobile preferiti dato che il processore integrato, un Unisoc Octa Core, è stato installato per permetterti di fare di tutto e di più.

A disposizione hai 4 GB di RAM e 64 GB di memoria ma con una semplice MicroSD hai la possibilità di espandere quest'ultima in una semplice mossa. Non ti basta? Allora ti faccio sapere che puoi inserirci anche due SIM, il GPS è integrato e la batteria dura per ore e ore.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo BMAX I10 su AliExpress a soli 115,45€. Lo ordini e lo ricevi in soli 7 giorni con spedizioni dalla Spagna.