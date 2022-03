Bluetti, offerte di primavera: power station con sconti fino a 700€

Sul sito di Bluetti è in corso la promozione “Spring Sales”, che sarà valida solo fino al 14 marzo, grazie a cui avrai l'opportunità di ottenere sconti fino a 700 euro. L'azienda è nota per la produzione di ottime power station, oltre a diversi accessori dedicati per esaltarne al massimo le potenzialità. Con le power station Bluetti sarai in grado di fornire la giusta energia a tutti i tuoi dispositivi elettronici: soluzione salvavita in caso di improvvise interruzioni di corrente o nel corso di lunghi viaggi fuori casa, in assenza delle prese di ricarica. Scegli il prodotto che fa per te, in base alle singole caratteristiche di ognuno ma anche e soprattutto in rapporto alle tue esigenze: non rimarrai mai a corto di energia.

Power station Bluetti in forte sconto sul sito ufficiale

Diamo ora uno sguardo alle stazioni di ricarica che, ancora per pochi giorni, avrai l'opportunità di portare a casa con un prezzo davvero conveniente.

Bluetti AC200P + 3x SP120

Uno dei modelli più noti è certamente la power station Bluetti AC200P che vanta al suo attivo una batteria da ben 2000W: si rivela efficace sia per una semplice macchina del caffè e sia per più impegnativi frigoriferi o grill elettrici. Garantito il supporto per un input di ricarica solare con massimo 700W, in aggiunta al sistema di ricarica via AC da 500W. Potrai ricaricare la base d'alimentazione sfruttando pannelli solari, generatori a carburante e batterie esterne. L'offerta di Bluetti prevede un bundle con tre pannelli solari che, da questo punto di vista, torneranno certamente utili. Massima comodità in fase di gestione, grazie alla connettività Wi-Fi o Bluetooth ed all'applicazione per smartphone Android e iOS.

Utilizza il codice coupon “AC200PSP120” e fai il tuo acquisto sul sito ufficiale (2.699,00€ – sconto di 300€)

Bluetti AC300 + B300

Questo modello si caratterizza per un design molto tradizionale, che da sempre contraddistingue le power station di Bluetti: un box con annesse maniglie lungo i bordi che ne facilitano di molto il trasporto. La Bluetti AC300 presenta un costruzione modulare: sarà l'utente a decidere il quantitativo di moduli batteria da utilizzare, con singola capacità pari a 3072Wh. Una soluzione a tutto vantaggio della portabilità, diminuendo efficacemente il peso e consentendo il trasporto separato dei moduli batteria da abbinare, agevolandone anche l'eventuale sostituzione. Oltre alla power station appena descritta, l'offerta prevede il modulo batteria B300.

Utilizza il codice coupon “AC300B300” e fai il tuo acquisto sul sito ufficiale (3.899,00€ – sconto di 600€)

Bluetti PowerOak EB70

Si tratta del modello in cui la portabilità viene esaltata al massimo, con annessa compatibilità per il sistema di ricarica tramite pannelli solari. Lo si può utilizzare con apparecchi dall'elevato assorbimento energetico, fino ad un massimo di 1000W, ed è in grado di alimentare ben 11 dispositivi in contemporanea: droni, fotocamere, tablet, smartphone e qualunque altra cosa di cui si dovesse avvertire l'esigenza nei momenti di relax trascorsi fuori casa.

Utilizza il codice coupon “BLUETTIEB70” e fai il tuo acquisto sul sito ufficiale (649,00€ – sconto di 100€)

Per maggiori informazioni sulla promozione “Spring Sales” di Bluetti vi rimandiamo, anche in questo caso, al sito ufficiale del produttore.