Bloodborne in prima persona è finalmente realtà, grazie ad una mod il titolo From Software può essere giocato da una prospettiva del tutto inedita. Il risultato finale è sorprendente e può essere visionato tramite il seguente video, pubblicato su YouTube dagli sviluppatori della mod.

L'enorme lavoro di adattamento di Bloodborne alla visuale in prima persona è stato eseguito da Garden of Eyes, studio noto già per diverse mod su altri giochi. La mod consente ai videogiocatori di rivivere la suggestiva ambientazione souls like di Bloodborne da una prospettiva tutta nuova, che modifica inevitabilmente l'approccio ai combattimenti e la percezione dei colpi sferrati e ricevuti.

Guardando il filmato senza conoscere la vera natura della mod, molti utenti potrebbero scambiarla per la versione VR del titolo targato From Software. Non possiamo escludere la possibilità che questa mod sia stata pensata anche per il gaming in realtà virtuale, ma per adesso si tratta di un semplice cambio di prospettiva.

In attesa del tanto acclamato sequel di Bloodborne, il gioco continua a far parlare di sé grazie alla presunta versione remastered per PS5 e Xbox Series X|S.

Videogames