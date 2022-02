Bloodborne, il demake PS1 è disponibile per il download gratis!

Era stato annunciato qualche tempo fa e adesso è finalmente disponibile per il download gratuito: parliamo di Bloodborne, ma non del gioco originale di From Software per PlayStation 4 ovviamente. Ci riferiamo piuttosto ad un “demake” fan-made, una sorta di remake al contrario per intenderci, realizzato come se si trattasse di un titolo per la storica prima PlayStation. Il risultato, veramente da ammirare, è visibile nel trailer di lancio che segue.

Bloodborne, come scaricare e giocare il demake per PS1

Il progetto, che si chiama semplicemente Bloodborne PSX, è un gioco scaricabile per Windows e lo trovate per il download a questo indirizzo. Per giocare non vi serve altro che una tastiera oppure un gamepad da console: se ne avete uno che replichi quello originale per PlayStation entrereste perfettamente nel mood dell'idea!

Il titolo, scoprirete presto, è stato costruito come se fosse stato pensato in epoca PS1. La grafica è quella del tempo, così come il sonoro e il gameplay, che comunque prova a rispettare il più possibile lo spirito dell'originale. Il demake non è un progetto ufficiale e pertanto permette di rigiocare soltanto una piccolissima parte dell'avventura, ma è già abbastanza per vivere un'esperienza senza dubbio unica nel suo genere.

Bloodborne PSX include dieci armi uniche e permette di utilizzare anche dei trucchetti come si faceva negli anni '90: piccole modifiche per rendere ancora più esilaranti le sessioni di gioco, come teste giganti e quant'altro ancora. Se siete dei nostalgici di un concetto del videogioco di un'altra epoca e se amate il titolo From Software merita certamente la vostra attenzione.