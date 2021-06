Bloodborne remastered è in arrivo su PS5 e PC, ce lo rivela il noto leaker francese SoulsHunt tramite il suo profilo Twitter. A quanto pare il soulslike di From Software sta per rinascere in versione next-gen, tramite un processo di remaster a cura di uno sviluppatore terzo.

Infatti il leaker sostiene che ad occuparsi delle versione PS5 e PC non sarà né From Software – occupato nell'ambizioso Elden Ring – né Bluepoint Games, reduci dall'ottimo remake di Demon's Souls. Bensì entrerebbe in gioco un terzo team di sviluppo, che per ora resta sconosciuto.

Beaucoup attendent une suite à Bloodborne mais cela n'arrivera pas. FS préfère se focaliser sur de nouvelles IPs



Cependant, Bloodborne sortira bien cette année sur PS5 (plus tard sur PC) ! Le remaster n'est pas développé par Bluepoint ni FS mais est ambitieux pic.twitter.com/zX2aBEkMAC — SoulsHunt (@SoulsHunts) June 19, 2021

Il progetto – a detta di SoulsHunt – è molto ambizioso e uscirà prima sulla console next-gen di Sony, in un secondo momento farà il suo debutto su PC Windows. Bloodborne è uscito nell'ormai lontano 2015 in escusiva per PlayStation 4, la potenza di calcolo della console e la poca ottimizzazione non hanno consentito al celebre soulslike di offrire una qualità grafica adeguata e un framerate elevato. L'arrivo su PS5 e PC potrebbe permettere ai videogiocatori di godersi il gioco in risoluzione 4K a 60 fps, un'esperienza videoludica diametralmente opposta rispetto all'attuale versione per PS4.

In conclusione il leaker francese rivela che Bloodborne per PS5 e PC sarà molto più che una semplice versione remastered, non sappiamo a cosa si riferisca, ma sembra piuttosto improbabile – per adesso – che From Software possa espandere il titolo pubblicando un DLC o addirittura un nuovo capitolo.

Videogames