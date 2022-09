Blink Video Doorbell + Sync Module 2: campanello SMART a 55€ (-41%)

Il più completo e affidabile campanello smart, eccellente anche come videocamera di sicurezza, è in sconto su Amazon del 41%. Blink Video Doorbell arriva a casa in kit con il Sync Module 2, una genialata che sistemi in casa e diventa l’hub dove conservare le riprese del tuo nuovo dispositivo intelligente.

Dotato di audio bidirezionale, visione notturna e – soprattutto – batteria integrata, è la soluzione ideale per chi desidera installare un sistema come questo, senza mettere mano ai cavi elettrici. Con un’autonomia energetica che si spinge a 2 anni, non ci saranno problemi.

Complice un goloso sconto del momento, puoi risparmiare il 41% e portare a casa questo prodotto super premium a 55€ circa appena invece di oltre 98€. Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Blink Video Doorbell con Sync Module 2: molto più di un campanello smart

Chi opta per un tipo di soluzione come questa, effettivamente sa di accedere non solo a un campanello intelligente, ma anche a un’eccezionale videocamera di sicurezza con sensore in grado di mostrare immagini in alta definizione, chiare e nitide anche di notte. Non solo, l’audio bidirezionale permette infatti di sentire quello che succede intorno al dispositivo, ma anche di interagire, inviando messaggi vocali direttamente dallo smartphone.

Super semplice l’installazione e la configurazione. Come anticipato, l’unità principale puoi usarla tramite batteria (con durata fino a 2 anni) oppure utilizzando i cavi elettrici del vecchio campanello. Il modulo per la sincronizzazione del materiale, invece, puoi installarlo all’interno della casa: basterà aggiungere una memoria esterna USB, che userai per conservare i dati. In alternativa, puoi sempre optare per un abbonamento al cloud.

Il campanello smart si collega a Internet durante l’istallazione e basterà la specifica applicazione per smartphone (Android e iOS) per completare tutte le operazioni. Insomma, un prodotto semplice, ma incredibilmente efficace. Non perdere l’occasione di accaparrarti il tuo Blink Video Doorbell con Sync Module 2 in sconto del 41% su Amazon: completa l’ordina al volo per averlo a 55€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

