Se vuoi mettere al sicuro casa tua non puoi non comprare una fantastica videocamera di sicurezza. Su Amazon hai l'occasione di portarti a casa una Blink che in promozione paghi solamente €83,99. Con un risparmio che supera i €35, hai la garanzia di poter fare affidamento su un sistema eccellente. Le spedizioni, ovviamente, sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Blink: una garanzia in termini di sicurezza

Una videocamera di sicurezza ti permette di tenere sotto controllo tutto ciò che accade all'esterno di casa tua. Questo modello in particolare è perfetto per essere montato su un balcone in un giardino ovunque tu voglia. Realizzato con materiali altamente durevoli e di qualità riesce a resistere alle più pericolose intemperie riuscendo a funzionare in maniera perfetta anche durante queste ultime. Praticamente avrai un occhio vigile in qualunque situazione.

La fissi al muro in poche semplici mosse e con la sua lente HD ti mette subito a disposizione la visione completa del luogo che vuoi tenere sotto controllo. Ti basta scaricare l'applicazione sullo smartphone per poter avere tutto sotto controllo, grazie a quest'ultima potrai anche sfruttare la audio bidirezionale con il quale potrai interagire con chi si trova all'esterno di casa tua. Ovviamente, sei in casa hai un dispositivo Amazon con display potrai vedere le immagini anche su quest'ultimo chiedendo semplicemente ad Alexa di poterle visionare.

In merito all'alimentazione ti basta sapere che con due semplici batterie inclusa in confezione, la videocamera funziona per ben due anni.

Acquista anche tu questa videocamera di sicurezza firmata Blink su Amazon a soli €83,99. La ricevi a casa in appena 24 ore se possiedi un abbonamento prime o gratuitamente se non sei cliente e opti per le consegne nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home