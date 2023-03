Blink Outdoor, telecamera di sicurezza SENZA COMPROMESSI (-48%)

La validissima telecamera di sicurezza Blink Outdoor è protagonista di una interessantissima offerta di Amazon, una di quelle che fanno crollare il normale prezzo di vendita verso un nuovo record molto conveniente. Infatti, grazie a uno sconto del 48%, quest’oggi la telecamera multifunzione può essere tua ad appena 127€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Apprezzata in lungo e in largo per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo, la telecamera di sicurezza ha a disposizione un gran numero di funzionalità avanzate per assicurarti piena sicurezza senza compromessi.

Prendi al volo la telecamera Blink Outdoor in offerta su Amazon, oggi al 48% in meno

Perfettamente integrata con Amazon Alexa e quindi gestibile senza problemi con la voce e tramite l’app per smartphone, Blink Outdoor registra filmati e scatta foto a risoluzione HD e dispone anche del supporto all’audio bidirezionale per parlare in tempo reale con i visitatori.

Inoltre, la telecamera di sicurezza supporta anche il tracking e il rilevamento immediato di movimenti sospetti: ogni evento ti viene immediatamente notificato al telefono così da avere un costante monitoraggio a 360° della tua abitazione.

Ma non finisce qui: ad appena 127€ ricevi a casa anche 1 Blink Video Doorbell, il citofono multifunzione super tecnologico. A queste condizioni diventa impossibile non fare un pensierino alla telecamera di sicurezza Blink Outdoor, a maggior ragione quando crolla di prezzo del 48% assestandosi ad appena 127€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

