Blink Outdoor: OFFERTA AMAZON al top, risparmi 40 euro

Con Blink Outdoor scopri la comodità di una videocamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata solo a batteria, e che funziona sia di giorno che di notte. Oggi questa comodità puoi averla con ben 40 euro di sconto su Amazon, con spedizione Prime e consegna immediata.

Una volta ricevuta a casa, praticamente subito, scoprirai quanto sarà facile installare e gestire questa telecamera che arriva già con batterie incluse che ti assicurano un’autonomia fino a due anni.

Blink Outdoor: la videocamera di sorveglianza compatibile con Alexa è in offerta

Blink Outdoor è stata progettata, appunto, per monitorare gli esterni e tal senso resiste agli agenti atmosferici e ti permette di avere una visione chiara e dettagliata in qualsiasi condizione. La visione notturna a infrarossi ti fa avere delle registrazioni evidenti anche in piena notte e puoi anche decidere come gestirla.

La telecamera è infatti in grado di inviarti delle notifiche sul telefono nel caso dovesse rilevare del movimento irregolare: decidi tu quando e come dovresti ricevere avvisi nell’eventualità ci fosse bisogno. E puoi persino utilizzarla come videocitofono interloquendo direttamente con i visitatori all’esterno.

La configuri e la installi in pochi minuti: non hai bisogno di cablaggi o di lavori particolari e poi, se hai Alexa, puoi sfruttare i comandi vocali per gestirla ancora più facilmente.

Blink Outdoor è destinata a rendere la sorveglianza di casa tua ancora più sicura, comoda ed efficace. Acquistandola oggi risparmi subito 40 euro sul prezzo di listino: un’occasione da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.