Blink outdoor: la telecamera ESTERNA senza fili di Amazon (-35%)

Una telecamera su cui fare affidamento se vuoi mettere il tuo spazio esterno al sicuro senza dover effettuare collegamenti di fili e chiamare qualche specialista. Semplicissima da montare, Blink Outdoor ha tutto ciò che ti serve.

Con la promozione in corso su Amazon, risparmi il 35% in un solo click. Ecco che te la porti a casa ad appena 64,99€ e sei subito soddisfatto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite quindi cosa aspettare? Soprattutto se hai Prime attivo, ricevi il pacco a casa in uno o due giorni.

Blink Outdoor: la telecamera di sicurezza su cui puntare

Piccola e dalla forma quadrata, la sistemi nel punto che vuoi e funziona dal primo secondo. Blink Outdoor è proprio semplice da installare ma credimi, nonostante questa sua caratteristica che è un pro, non ti fa mancare proprio niente.

In modo particolare è stata progettata per l’esterno quindi non hai problemi con acqua, sole, umidità, vento, neve, pioggia e così via. Grazie alla sua speciale batteria integrata hai fino a 2 anni di autonomia continuativi, il che significa che non devi andare ogni due per tre a cambiarla o ricaricarla.

Lente HD che riprende tutti i dettagli e dotata di infrarossi per visualizzare immagini chiare anche di notte, audio bidirezionale e rilevamento del movimento con tanto di notifica push.

Come la gestisci? Con l’applicazione sullo smartphone ma anche con la tua voce se hai Amazon Alexa in casa: è completamente compatibile.

Insomma, che altro dirti? Se vuoi espandi anche il sistema con quante videocamera vuoi acquistandole in un secondo momento.

Metti casa in sicurezza ora che ti costa poco, acquista la tua Blink Outdoor a soli 64,99€ su Amazon e non avere dubbi al riguardo. Come ti dicevo, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

