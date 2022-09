Blink Outdoor: kit di 4 videocamere più videocitofono (-200€)

Oggi follia pura di Amazon che con questo bundle che spiazza tutti. In un colpo solo potrai avere una casa sicura e domotica. Infatti questo kit comprende 4 telecamere e un videocitofono senza fili. Non perdere tempo, prima che il prezzo salga, acquista Blink Outdoor su Amazon a soli 169,99 euro.

Avrai così la possibilità di posizionare in tutta casa delle telecamere per visionare ogni angolo e tenere tutto sotto controllo. In più, allo stesso prezzo, è incluso un bellissimo videocitofono che, una volta premuto, attiverà la telecamera e potrai accogliere i tuoi ospiti.

Davvero un bundle che merita. Stiamo parlando di circa 200 euro che potrai risparmiare. Affrettati però, perché i pezzi disponibili saranno pochi. Metti subito nel tuo carrello Blink Outdoor a soli 169,99 euro. Potrai anche pagare in piccole rate con Cofidis al check-out.

Blink Outdoor: anche le notifiche sullo smartphone

Quando le telecamere Blink Outdoor rileveranno il movimento nell’area, invieranno una notifica sul tuo smartphone collegato per avvisarti di una possibile intrusione. Grazie all’app Blink Home Monitor potrai anche impostare la zona di rilevamento delle telecamere, così da evitare inutili allarmi. Non solo potrai vedere chi è nei pressi di casa tua, ma potrai anche parlarci in tempo reale.

Il videocitofono incluso in questa offerta ha un video in HD a 1080p e la visione a infrarossi per vedere anche di notte. Quando un tuo ospite suona il campanello si attiverà la telecamera e ti verrà inviata, anche in questo caso, una notifica sul tuo dispositivo associato.

Sia le telecamere che il videocitofono sono compatibili con Amazon Alexa (con il Sync Module 2), e quindi con la possibilità di essere controllati tramite la voce. Davvero un’offerta imperdibile. Fiondati su Amazon e acquista Blink Outdoor a soli 169,99 euro.

