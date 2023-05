Blink Outdoor, il SET DA 4 crolla su Amazon del 40%: affare d'oro

La giornata parte con una offerta bomba di Amazon: il set da 4 videocamere Blink Outdoor può essere tuo a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, grazie a un incredibile sconto del 40% che ti permette di risparmiare ben 124€, oggi ti bastano appena 185€ per montare un sistema di videosorveglianza sicuro e completo.

Realizzate con materiali di altissimo livello e perfettamente in grado di resistere alle intemperie, il set da 4 videocamere è perfetto per avere sempre sotto controllo i punti più sensibili della tua abitazione.

Risparmia 124€ su Amazon e acquista subito 4 videocamere Blink Outdoor

Perfettamente compatibili con Amazon Alexa per la gestione remota su smartphone iOS e Android, le videocamere Blink Outdoor monta un validissimo sensore HR con supporto alla rilevazione del movimento, audio bidirezionale, una batteria con autonomia di ben 2 anni e molto altro ancora.

Facilissime da montare e da rendere operative, una volta in azione ti assicurano piena sicurezza grazie alle notifiche immediate sul telefono in caso di movimenti.

Inutile girarci intorno: solo oggi puoi acquistare ben 4 videocamere Blink Outdoor ad alte prestazioni pagandole appena 185€. Mettile subito nel carrello per riceverle direttamente a casa in 1 solo giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Amazon Prime.

