Blink Outdoor + Floodlight a un prezzo speciale

Per sorvegliare casa, in modo semplice, sicuro ed efficente c’è Blink Outdoor, in combo con Floodlight. Un kit di sicurezza wireless per esterni che combina una videocamera HD intelligente e un supporto con faretti LED da 700 lumen. Perfetto per tenere d’occhio il perimetro esterno della propria abitazione, questo set in sconto a 39,99 euro, invece di 114,99 euro.

La videocamera Blink Outdoor, alimentata da due batterie AA da 1,5 V, offre una risoluzione video Full HD 1080p a 30 fps, con un campo visivo diagonale di 143° e visione notturna a infrarossi. I faretti Floodlight, alimentati da quattro batterie D alcaline, si attivano automaticamente quando viene rilevato movimento, garantendo un’illuminazione potente e immediata.

Blink Outdoor + Floodlight: il bundle in sconto

Il sistema, che comprende Blink Outdoor + Floodlight, è progettato per una configurazione rapida e semplice, senza necessità di cablaggi, e può essere montato su pareti esterne o su rivestimenti in vinile utilizzando il kit di montaggio incluso.

La durata della batteria è stimata fino a due anni, a seconda delle impostazioni e dell’uso. Il kit è compatibile con l’app Blink, che permette di gestire avvisi di movimento, controllare la luminosità dei faretti e utilizzare funzionalità come l’audio bidirezionale e il controllo vocale tramite Alexa. La videocamera e i faretti sono certificati IP65 per resistenza alle intemperie e operano in un range di temperatura da -20°C a 45°C. Il sistema è ideale per chi cerca una soluzione di sicurezza esterna facile da installare e gestire e con un budget economico.