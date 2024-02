Blink Mini a soli 24€ per una casa sicura come una ROCCAFORTE e smart

Metti casa in sicurezza con un acquisto completo ma economico. Spendere tanti soldi? Non ci piace, non quando abbiamo a disposizione un prodotto come Blink Mini che fa il lavoro di un vero professionista. Pensa che è un prodotto di Amazon e non ti fa mancare niente tra le mani.

Blink Mini, la telecamera di sicurezza che non ti fa mancare niente

Lo dice il nome stesso: questa telecamera di sicurezza studiata da Amazon è piccola e passa inosservata. Nonostante questo, al suo interno trovi tecnologie avanzate per non farti mancare niente tra le mani.

Da installare è letteralmente una passeggiata quindi non entrare nel panico. Basta scegliere il posto adatto, metterla e collegarla alla corrente. Tutto qui? Esattamente. Collegala all’applicazione sul tuo smartphone e il gioco è fatto.

Con obiettivo 1080p e visione notturna non ti fa perdere neanche un dettaglio di ciò che succede in casa. Inoltre c’è sia il rilevatore di movimento che l’audio bidirezionale così da poter stare tranquillo anche quando sei a chilometri di distanza.

Trattandosi di un prodotto di Amazon puoi connetterlo direttamente ad Alexa e se hai un dispositivo con schermo, puoi usare questa telecamera anche come baby monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.