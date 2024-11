Blink Mini 2 per interno ed esterno a -50% con il Black Friday Amazon

Blink Mini 2 è la videocamera di sicurezza smart che va bene sia per interno che per esterno. Ti arriva completa del kit di installazione ed è configurata in un attimo grazie alla sua praticità. Metti in sicurezza tutto ciò che ami con meno di 20€. Grazie al Black Friday 2024 di Amazon oggi è disponibile al prezzo più basso di sempre. Acquistala adesso a soli 19,99€, invece di 39,99€.

Si tratta di un’occasione pazzesca da prendere subito al volo prima che terminino le scorte disponibili. Tra l’altro, con la tua iscrizione a Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Insomma, la stai acquistando al prezzo più basso di sempre, con un risparmio del 50% sul prezzo più basso di 30 giorni.

Blink Mini 2: la nuova videocamera di sicurezza completamente smart

La nuova Blink Mini 2 è la videocamera di sicurezza completamente smart e totalmente versatile. Con soli 19,99€ è tua su Amazon grazie al Black Friday! La puoi installare all’interno della tua abitazione, in ogni stanza, appoggiandola a un mobile o fissandola al muro. Inoltre, puoi anche collocarla all’esterno grazie ai cavi e alle scocche impermeabili.

Dotata di audio bidirezionale puoi sia ascoltare che parlare con chi si trova in casa tua. Gestisci tutto da remoto grazie alla pratica app. Inoltre, essendo compatibile con Alexa, puoi gestire le sue funzionalità direttamente tramite comandi vocali o dispositivi Echo.

Acquista Blink Mini 2 a soli 19,99€, invece di 39,99€. Il 50% di sconto te lo sta regalando Amazon con il Black Friday 2024.