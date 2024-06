Blackview Tab 9, doppia offerta clamorosa: da 499,99 a soli 199,50 euro

Il Blackview Tab 9 è un tablet Android 14 di fascia media, attualmente in offerta su Amazon a 199,50€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo, già ridotto, di 399€. Questo dispositivo è ideale per chi cerca un tablet versatile e potente a un prezzo competitivo.

Nota bene: per averlo a questo prezzo segui con attenzione questi due semplici passaggi. Per ottenere questo prezzo vantaggioso non dovrai fare altro che spuntare la casella sotto al prezzo, per ottenere subito 100€ di risparmio, e, quindi, cliccare anche su applica e riscattare in questo modo un ulteriore codice sconto del 50%.

Il Tab 9 è dotato di un display In-cell da 11 pollici con risoluzione 2.4K e supporto Widevine L1, che permette di vedere contenuti in HD su piattaforme come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

In termini di prestazioni, il tablet è alimentato da un chip octa-core Unisoc T606, supportato da 18GB di RAM (di cui 12GB virtuali) e 256GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite scheda TF. Questa configurazione garantisce un’esperienza di utilizzo fluida e senza rallentamenti, per prestazioni formidabili anche con il multitasking più intenso.

La batteria da 8200mAh offre una lunga autonomia, permettendo fino a 37 ore di conversazione e 5 ore di video continuo, con supporto per la ricarica rapida da 10W. Il tablet include anche due altoparlanti per un’esperienza audio coinvolgente e supporta OTG per collegare dispositivi esterni.

Il sistema operativo Android 14 del Blackview Tab 9 migliora la sicurezza e la fluidità del dispositivo, con accesso a tutte le principali app tramite Google Play Store. Non manca nemmeno il riconoscimento facciale, per uno sblocco rapido.

Non perdere questa doppia offerta straordinaria: acquista subito il Blackview Tab 9 a soli 199,50€! Non dimenticare di riscattare sia il coupon da 100 euro che il codice sconto del 50%.