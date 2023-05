Blackview Tab 12 Pro: un hardware mostruoso a soli 149€

Non serve per forza spendere grosse cifre per poter godere di un buon tablet da usare tutti i giorni. Ecco perché dovreste correre su Amazon e acquistare l’ottimo Blackview Tab 12 Pro oggi in promozione al prezzo di soli 149,99 euro invece di 189,99 euro. Un risparmio di ben 40 euro che porta la cifra al suo minimo storico. Non sottovalutate, poi, il servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce, che vi permette di pagare il tablet in comode rate a tasso zero.

Blackview Tab 12 Pro: un tablet economico dal cuore performante

Il Blackview Tab 12 Pro è dotato di una RAM da ben 14GB (8GB fisici e 6GB digitali utili per migliorare la velocità di elaborazione e offrire un’esperienza più confortevole) e una ROM di 128 GB espandibile. Questo spazio è sufficiente per archiviare giochi, app, video e musica senza alcun problema di occupare memoria. La presenza del processore T606 a 8 core rende il tablet molto veloce e reattivo, consentendo di gestire anche le applicazioni più esigenti. Inoltre, il doppio slot per SIM e il supporto per 2.4GWIFI e 5GWIFI lo rendono perfetto per chi vuole restare sempre connesso, sia per lavoro che per svago.

Il tablet Blackview Tab 12 Pro è dotato di uno schermo FHD+ da 10,1 pollici con una risoluzione di 1200×1920 di ottimi altoparlanti stereo. Inoltre, la batteria da 6580mAh consente di godersi video, giochi, eBook, musica e altro ancora per molte ore. La fotocamera posteriore da 13MP e quella anteriore da 5MP sono perfette per scattare foto e video di alta qualità e per videochiamate.

Presente poi il sistema operativo Android 12 con la protezione della privacy integrata. Il sistema operativo Doke_OS 3.0 rende l’interfaccia più intelligente e facile da usare, offrendo anche la modalità scura, la navigazione a gesti e le icone personalizzate. Inoltre, il tablet è compatibile con le app più diffuse come Line, Facebook, Skype, NetFlix, YouTube e Twitter su Google Play, rendendolo perfetto per video, musica, eBook, corsi online e navigazione web.

In conclusione, il Blackview Tab 12 Pro è un ottimo tablet con un hardware di altissimo livello oggi venduto a un prezzo vantaggioso di soli 149,99 euro. Non perdete tempo considerando anche che le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime.

