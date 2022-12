Blackview Tab 12: dal display alle features AMMALIA in tutto (120€)

La ricerca per il tablet perfetto si conclude oggi. Davanti a Blackview Tab 12 in doppia promozione, infatti, non puoi avere dubbi: è questo il modello da acquistare senza avere ripensamenti.

Disponibile a soli 120€ grazie al coupon che spunti tu stesso, questo gioiellino ha tutto quello che stai cercando e le recensioni lo dimostrano. Prima che possano fine le scorte, fallo diventare tuo su Amazon.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, se ordini entro oggi il pacco arriva entro Natale.

Blackview Tab 12: il tablet dei sogni è proprio questo

Ti basta prenderlo in mano per capire che questo tablet è un vero fenomeno. Con display da 10 pollici che brilla di luce propria, puoi utilizzarlo dalla mattina alla sera senza mi farti mancare niente.

Senti un po’, la risoluzione FullHD+ non scherza mica, proprio per questo puoi guardare contenuti in streaming, giocare ai tuoi titoli preferiti e navigare tra le app senza farti mancare niente. Proprio in merito a queste ultime, devi sapere che i servizi Google sono inclusi quindi vai di Play Store.

Con fotocamere potenti e speaker che fanno tremare i muri, Blackview Tab 12 ha anche una batteria che non scende a compromessi e ti porta a sera senza timore.

Se tutto questo non ti basta, non mancano all’appello:

la possibilità di inserire due SIM;

GPS;

Face ID;

Bluetooth;

memoria espandibile.

Non aspettare un secondo in più e porta immediatamente a casa il tuo Blackview Tab 12, il tablet dei sogni. Mi raccomando spunta il coupon per approfittare del doppio sconto in corso su Amazon: in questo modo pagherai appena 120€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

