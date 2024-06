Blackview N1000: il telefono cellulare ESSENZIALE a soli 59,99 euro invece di 199,99 (Amazon)

Viene segnalato come un telefono cellulare per anziani, e sicuramente risponde bene allo scopo, ma pensiamo sia utile un po’ a tutti, specie a chi ha bisogno di un dispositivo dalle funzioni essenziali, molto resistente, dalla lunga durata della batteria e senza le distrazioni degli smartphone moderni. Puoi averlo ad un prezzo davvero eccezionale perché oltre al 40% di sconto già attivo, puoi spuntare un coupon sconto del 50% direttamente in pagina: lo pagherai soltanto 59,99 euro invece di 199,99.

Blackview N1000: la scheda tecnica

Blackview N1000 è un telefono cellulare resistente e facile da usare. Impermeabile, a prova di caduta e antipolvere, è ideale anche come dispositivo alternativo se pratichi molte attività all’aperto. Nonostante questo, la scocca è ultraleggera e il design con gancio sul retro ne facilita il trasporto.

Il telefono supporta connettività 4G Dual SIM, Bluetooth 4.2 e WiFi, mentre troverai preinstallate applicazioni come WhatsApp, Facebook, YouTube e Google. Il tutto per un dispositivo alimentato da un processore quad-core MediaTek MT6739, 4GB di memoria espandibile fino a 512GB tramite una scheda TF.

La batteria rimovibile da 3300mAh offre un’autonomia in standby fino a 3 giorni e puoi ricaricarlo con il dock incluso nella confezione oppure con un moderno caricatore USB di tipo C. Il display da 2,4 pollici offre una visione chiara con caratteri grandi e una luminosità di 300 nit: i pulsanti di grandi dimensioni sono pensati per far sì che ogni tocco sia facile e preciso, mentre l’altoparlante assicura un suono di alta qualità e ad alto volume.

Con fotocamera posteriore da 2 megapixel, questo telefono cellulare “mezzo” smartphone è un vero portento. Spunta il coupon sconto e pagalo soltanto 59,99 euro invece di 199,99.