Blackview Color8 in offerta: smartphone con Android 13 tuo a soli 136€

Il Blackview Color8 è uno smartphone Android che si contraddistingue fin da subito per il suo prezzo estremamente competitivo. Eppure, nonostante la sua convenienza, questo device è in grado di offrire una scheda tecnica estremamente solida, per un’affidabilità e un’esperienza d’uso di primo livello.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo ancora più imbattibile: con il coupon sconto da 15€, lo paghi solamente 136,99€. Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto. Nulla di più facile!

Con un corpo sottile di soli 9mm e una cura meticolosa per i dettagli, il Blackview Color8 offre un look elegante e una presa confortevole. Equipaggiato con l’ultimo sistema operativo Android 13 e l’interfaccia personalizzata Doke 4.0, questo smartphone promette un’esperienza utente fluida e personalizzata, ottimizzata per garantire privacy e facilità d’uso.

Il Color8 spicca per la sua configurazione di memoria, con 16GB di RAM (inclusi 8GB di memoria virtuale) e 256GB di spazio di archiviazione ROM, espandibile fino a 1TB con una scheda TF. Questa capacità, unita al processore octa-core che raggiunge una frequenza di picco di 2.0GHz, assicura prestazioni rapide e affidabili per multitasking, giochi e applicazioni esigenti.

Ottimo anche il display: da 6,75 pollici HD+ IPS con un refresh rate di 90Hz, progettato per fornire un’esperienza visiva coinvolgente con colori vibranti e dettagli nitidi.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito a soli 136,99€ risparmiando!