Per quanto gli smartphone offrano specifiche sempre più all’avanguardia, potremmo avere bisogno di qualcosa di pensato appositamente per gli ambienti più difficili. Per chi avesse questa esigenza, oggi vi riportiamo un’offerta a tempo di Amazon sul Blackview BV9800 Pro, uno smartphone rugged pensato per condizioni ostili all’elettronica e che presenta anche una costosa termocamera FLIR.

Blackview BV9800 Pro: caratteristiche tecniche

Blackview è un’azienda specializzata in questo settore che negli ultimi anni, grazie al portale di Bezos, è riuscita a costruirsi un nome grazie al rapporto qualità/prezzo dei propri prodotti. È anche una delle pochissime aziende però che continua ad investire sugli smartphone cosiddetti “rugged”, ovvero rinforzati per resistere a condizioni estreme. Lo smartphone in questione infatti presenta la certificazione IP68 e IP69K ed è stato testato secondo gli standard MIL-STD-810G. Ciò significa che può essere utilizzato in ambienti difficili. Lo smartphone è resistente all’acqua fino a 1,5 m (fino a 30 minuti), la sua protezione anticaduta è stata testata su cemento ad altezze di 1,5 metri ed è protetto da polvere e sporco. Inoltre, il display antigraffio in Corning Gorilla Glass 3 viene fornito con una protezione aggiuntiva.

Per quanto riguarda invece le specifiche, non si tratta di un top di gamma, ma considerato il prezzo sono sicuramente sopra la concorrenza nella stessa fascia di prezzo. Troviamo infatti 6 GB di RAM e 128 GB di memoria che con il processore Helio P70 AI assicurano che Blackview BV9800 Pro funzioni senza intoppi e rapidamente. Supporta inoltre 256 GB di spazio di archiviazione espandibile per i grandi fan della musica e dei film.

Presente anche il supporto alla ricarica wireless per la batteria da 6580mAh e la ricarica rapida. Non mancano neanche il GPS, GLONASS, BEIDOU e GALILEO. La punta di diamante del dispositivo, però, è il comparto fotografico con due fotocamere posteriori da 48MP+5MP, quella anteriore da 16MP e una termocamera FLIR Lepton integrata in grado di localizzare una fonte di calore e convertirla in un’immagine termica.

Il prezzo grazie all’offerta a tempo è di soli 399 euro su Amazon, un prezzo estremamente conveniente considerando sia l’hardware, sia la categoria di prodotti in cui questo smartphone va a collocarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone