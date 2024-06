Blackview A52, super prezzo: Android 13 a meno di 100€

Uno smartphone Android dalle prestazioni all’avanguardia a meno di 100€?! Sì, con questa imperdibile offerta di Amazon è possibile. Il Blackview A52 ha dalla sua una scheda tecnica interessante e tanti assi nella manica: oggi è in offerta su Amazon ad appena 99,99€, grazie al coupon sconto dal valore di 10€.

Questo dispositivo è dotato di uno schermo da 6,5 pollici HD+ con una risoluzione di 720×1600 pixel. La tecnologia Incell full view rende lo smartphone più leggero e compatto, mentre la luminosità di 380 nit garantisce una buona visibilità anche alla luce del sole, proteggendo allo stesso tempo la vista grazie alla riduzione della pressione sugli occhi.

Il cuore del Blackview A52 è il processore Octa-Core T606, che raggiunge i 2GHz e include una CPU IMG 8322 a 550 MHz. Questo permette un’esecuzione fluida e simultanea di più applicazioni. Con la tecnologia Expanded RAM, i 6GB di RAM possono essere estesi fino a 12GB, migliorando la velocità di avvio delle applicazioni fino al 50%. Inoltre, la memoria interna da 128GB può essere espansa fino a 256GB, offrendo uno spazio d’archiviazione più che adeguato. Il telefono è dual SIM: può ospitare due nano SIM, per usare due numeri diversi simultaneamente (ottimo nei Paesi extra UE), oppure una Nano SIM e una scheda TF per espanderfe la memoria.

Il Blackview A52 utilizza Android 13 con interfaccia Doke OS4.0. Questa versione di Android offre diverse funzioni interessanti, tra cui le notifiche a bolle, lo screenshot lungo, l’intrattenimento a doppio schermo, la modalità scura e la rimozione con un solo tocco.

La batteria da 5180mAh garantisce una lunga durata, con 26 ore di autonomia per le telefonate, 30 ore per l’ascolto di musica, 8 ore per la riproduzione di video e 450 ore in standby. Nel complesso, davvero niente male: non perdere questa offerta e acquistalo a meno di 100€!