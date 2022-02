BlackShark 5 vs Redmi K50G: sfida in casa Xiaomi

Gli smartphone BlackShark 5 e 5 Pro hanno ottenuto la certificazione 3C obbligatoria, come conferma del loro imminente debutto. Giusto per chi non lo sapesse, BlackShark è il marchio di smartphone incentrato sul gaming di Xiaomi che ha ottenuto un'enorme popolarità tra gli accaniti giocatori mobili in tutto il mondo.

BlackShark 5: le caratteristiche

Ora, sembra che il brand si stia preparando a lanciare i suoi prossimi telefoni di punta. Inoltre, secondo quanto riferito, questi dispositivi in ​​arrivo verranno lanciati con i moniker BlackShark 5 e BlackShark 5 Pro. Curiosamente, sfideranno il Redmi K50G, il top di gamma da gioco lanciato ieri da un altro sottomarchio di Xiaomi.

Purtroppo, i dettagli sulla data di debutto ufficiale degli smartphone della serie BlackShark 5 sono ancora scarsi. Tuttavia, le indiscrezioni passate suggeriscono che la formazione includerà due smartphone da gioco premium per il mercato cinese. Prima di diventare ufficiali nel paese, i due dispositivi sono approdati ​​sul sito cinese di certificazione 3C. Questo è un segno che la presentazione dei gaming phone è dietro l'angolo. Oltre a ciò, i device sono già stati elencati sul TENAA.

Per il momento, questi gadget approderanno solo in Cina. Entrambi avranno il supporto alla ricarica rapida a 120 W. Al contrario, i vecchi device supportavano solo la fast charge da 100W.

La variante Pro sfoggerà un display AMOLED da 6,67 pollici. A parte questo, il display fornirà una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel. Inoltre, lo schermo fornirà un'elevata frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Sotto il cofano, racchiuderà un potente SoC Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria.

Il resto dei dettagli sulla prossima serie di BlackShark 5 sono ancora pochi e confusionari al momento. È probabile che ulteriori informazioni sui futuri device della line-up 5 emergano sul Web nei prossimi giorni. Quel che è certo, è che saranno 5G-ready, così da garantire sessioni di gaming online senza lag.