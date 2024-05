Black+Decker, kit 109 in 1 a 20€: il prezzo è SBRICIOLATO su Amazon

Famosissimo, affidabile e super utile, il mega kit 109 in 1 di Black+Decker è scontatissimo su Amazon. Ricco di punte, inserti e accessori, adesso puoi portarlo a casa a 20,95€ appena. Completa ora il tuo ordine per approfittarne e riceverlo senza costi aggiuntivi, e in modo veloce, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: le scorte residue sono limitate.

La robusta valigetta in dotazione è sufficientemente compatta da agevolare il trasporto, mantenendo contemporaneamente protetti e in ordine tutti gli accessori contenuti. All’interno della custodia, troverai:

11 punte Brad Point da 3-8 mm, con incrementi di 0.5 mm

10 punte HSS-TiN da 1.5-4.5 mm con incrementi di 0.5 mm e da 5.6 e 8 mm

5 punte per muratura da 3, 5, 6, 8 e 10 mm

9 bussole da 5-13 mm

57 inserti per avvitatura da 25 mm (Phillips Ph1 (x1), Ph2 (x1), Ph0 (x1) e Ph3 (x4); Pozidriv Pz1 (x3); Pz2 (x4), Pz3 (x1) e Ph0 (x1); impronta a taglio SL4 (x2), SL5 (x2), SL6 (x2), SL7 (x2); impronta a stella Tx10 (x2), Tx20 (x2), Tx25 (x2), Tx27 (x2), Tx30 e Tx15

(x1); impronta quadrata Sq1 (x1), Sq2 (x1) e Sq3 (x1); testa esagonale da 4 e 5 mm (x2) e da 6 mm (x3))

10 inserti per avvitatura da 50 mm (Phillips Ph1 (x1), Ph2 (x1) e Ph3 (x1); Pozidriv Pz1 (x1), Pz 2 (x1) e Pz3 (x1); impronta a taglio

SL6 (x1) e SL8 (x1) e Torx Tx15 (x1) e Tx20 mm (x1))

1 portainserti magnetico per inserti da 25 mm

1 svasatore

Non importa se i tuoi utensili (come il trapano o l’avvitatore) sono di un’altra marca: la compatibilità dei componenti del set 109 in 1 di Black+Decker è universale. Potrai usarli come preferisci. Completa ora il tuo ordine su Amazon per averlo a 20€ circa soltanto, approfittando di un ghiotto sconto a tempo limitato. Spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie si servizi Prime. Poche scorte ancora disponibili, sii rapido.